أشرف صبحي يستقبل بعثة منتخب مصر للتايكوندو بعد إنجاز بطولة العالم في أذربيجان

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب مصر للتايكوندو، عقب عودتها بعد المشاركة في بطولة العالم للتايكوندو، والتي أقيمت بأذربيجان بالعاصمة باكو، خلال الفترة ما بين 29 مايو وحتى 4 يونيو الجاري، بحضور والمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، ولفيف من قيادات الوزارة والرعاة.

حيث حقق سيف عيسى الميدالية البرونزية الأولي، وبرونزية أخري عن طريق شهد سامي في انجاز تاريخي لم يتحقق منذ 30 عام بتحقيق بعثة مصر لميداليتين في بطولة واحدة منذ بطولة العالم في أمريكا عام 1993 عن طريق إيناس أنيس وأحمد زهران.

وتقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلى الاتحاد المصري للتايكوندو والبعثة ، مشيرًا أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين في المنافسات العالمية، مبينًا أن تلك النتائج المتميزة تعكس حالة التطور والاستقرار التي تشهدها المنظومة الرياضية بفضل دعم القيادة السياسية.

وثمن وزير الشباب والرياضة الإنجازات المتتالية التي يحققها أبطال مصر فى رياضة التايكوندو على مستوى مختلف البطولات الدولية التي يشاركون بها، ويقدمون أداءً مميزاً بها، والفوز بألقابها المختلفة كترجمة فعلية لحالة التركيز التي يعيشونها، والاستعدادات القوية التي يخضعون لها وفق خطة الاتحاد المصرى للتايكوندو من أجل الحصول على ميداليات في باريس 2024 .

وتضم الجهاز الفني والطبي محمد شو المدير الفني للمنتخب ، و أسامة السيد المدرب العام للمنتخب ، و محمد مجدي مدربا للمنتخب ، و قدري المر أخصائي العلاج الطبيعي للمنتخب، ويرأس البعثة محمد عجيزة عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على المنتخب الوطني الأول.

وشارك مصر في البطولة بـ 12 لاعب ولاعبة هم اللاعبين، يوسف عصام تحت وزن 54 كجم ، مصطفى فرج وزن أقل من 58 كجم ، اياد بركات وزن 68 كجم ، رامي عيسي وزن 74 كجم ، سيف عيسى وزن 80 كجم ، احمد الراوي وزن 87 كجم.

أما اللاعبات هم، حبيبة محمد وزن 46 كجم ، جني خطاب وزن 48 كجم ، شهد سامي وزن 53 كجم ، نادين عمرو وزن 57 كجم ، آية شحاته وزن 67 كجم ، ميسون ايهاب وزن 73 كجم.