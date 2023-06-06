قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، إن هناك بعض الأمور تسبب في ضياع أجر وثواب الحج، منها قطيعة الرحم، وعدم رد المظالم، وأكل ميراث البنات الذي يعتبر كبيرة من الكبائر، وأيضا اغتصاب الأرض، من الناس بدون وجه حق، أو أكل الإيجار عليه، منوهًا أن «كل هذا حرام ومن يفعله طوق يوم القيامة بسبع أرضين».

وأضاف خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، يوم الاثنين: «المفروض الإنسان لما يسمع ده يصلح من نفسه قبل الحج، لأن لو لم يصلح من أمره ويقوم بالتلبية فترد عليه الملائكة بقول لا لبيك ولا سعديك».

واستكمل: «ده إنسان واكل حقوق الناس وقاطع صلة الرحم وأكل ميراث أخته ومغتصب أرض غيه، ومش عاوز يجعل الحج بداية جديدة لعلاقته مع الله، يبقى مفيش أجر ولا ثواب للحج».

وذكر أنه ورد في تواريخ مكة، أن 70 نبيا دفنوا بمكان الطواف بمحيط الكعبة، معقبًا: «مش كل الأنبياء حجوا، لكن ورد إن في أنبياء كثيرون حجوا، ومنهم من كان يحج ويموت فيدفن بجوار البيت العتيق في مطاف الكعبة».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.