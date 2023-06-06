قوات الإطفاء الألمانية: الوضع في حريق بغابة بها ذخائر غير منفجرة لا يزال متوترا

وصفت قوات الإطفاء الألمانية الوضع في حريق غابة تقع بمنطقة تحوي في تربتها ذخائر غير منفجرة، بأنه لا يزال متوترا.

في الوقت نفسه، قالت مديرة المكتب التنظيمي التابع لمدينة يوتربوج بولاية براندنبورج شرقي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء إن الحريق لم يصل بعد إلى الشريط الواقي مشيرة إلى أن من المتوقع أن يصل الحريق إلى هذا الشريط على مدار اليوم.

وأضافت أن من غير الممكن حاليا تحديد مقدار المساحة المتأثرة بالحريق ولفتت إلى أن المنطقة لم تتغير بشكل كبير منذ مساء أمس الاثنين، وقالت إنه لا يوجد داع لرفع حالة التحذير "الوضع لا يزال متوترا لكنه تحت السيطرة".

وتسبب هبوب رياح جديدة على تأجيج حريق الغابة المستعر بالقرب من مدينة يوتربوج جنوب برلين أمس الأمر الذي زاد المساحة المتأثرة بالحريق إلى أكثر من الضعف، ووفقا للبيانات وصلت هذه المساحة إلى قرابة 326 هكتارا أي ما يعادل نحو 457 ملعب كرة قدم. غير أنه ليست كل هذه المنطقة مشتعلة بالنيران.

وتم توسيع نطاق الشريط الواقي جنوب المنطقة أمس من أجل حماية مناطق من وصول ألسنة اللهب إليها من ساحة تدريب سابقة للقوات الألمانية ملوثة بذخائر.

وقالت المسئولة المحلية إن عدة انفجارات ذخيرة وقعت في منطقة الحريق مساء أول أمس الأحد ومساء أمس.