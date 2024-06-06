كومبوس: الرئيس القبرصي تلقى دعوة حضوره المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي

قال كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، إن الرئيس القبرصي تلقى دعوة حضوره للمؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي، الذي تستضيفه مصر، وهناك وفد يجري تشكيله من رجال الأعمال من قبرص والمستثمرين المحتملين، وسيسافرون لحضور المؤتمر.

وأضاف "كومبوس"، خلال لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، "لقد أرسلنا الرسائل الصحيحة لمجتمع الأعمال لدينا أن هذه فرصة للقاء مرة أخرى في مصر، بمعنى أن يكون هناك فهم أفضل للفرص والإمكانات الموجودة والتي ترتبط جميعها بالعمل الذي تم إنجازه من البنية التحتية والاستقرار والإمكانات الاقتصادية".

وتابع: لذلك سيكون هناك مجتمع أعمال وفريق يمثل مجتمع الأعمال في قبرص والمشاركة على المستوى السياسي هو أمر جاري نقاشه مع الرئيس، وسيكون هناك تمثيل يعكس أهمية العلاقات".