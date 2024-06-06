ضبط سيدة بالقاهرة تستولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها بالتجارة الإلكترونية

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ألقت مباحث الأموال العامة القبض على سيدة بالقاهرة تستولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية نظير عمولة من الأرباح.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إدارة سيدة شركة "كائنة بمحافظة القاهرة" تقوم من خلالها بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقى مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية فى البورصات العالمية (الذهب، الفضة) نظير عمولة من الأرباح والتى يتم تجميعها عبر أحد التطبيقات الإلكترونية وقيامها بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للترويج لنشاطها الإجرامى.

تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المستحدثة عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .



