التشيك: فتح تحقيق بعد مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 جراء تصادم قطارين

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فتحت السلطات التشيكية تحقيقا بعد مقتل أربعة أشخاص ونقل 27 آخرين إلى المستشفى إثر اصطدام قطار ركاب بقطار شحن قرب مدينة باردوبيتسه شرق العاصمة التشيكية براغ، حسبما قالت متحدثة باسم خدمة الإنقاذ للتلفزيون الحكومي في وقت مبكر من اليوم الخميس.

وكتب رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا عبر منصة "إكس" مقدما تعازيه: "إن اصطدام القطارين في باردوبيتسه مأساة كبيرة. نفكر جميعا في الضحايا والمصابين".

وكان القطار الليلي المتجه من براج إلى مدينة كوسيتش السلوفاكية يقل نحو 380 راكبا عندما اصطدم بقطار الشحن.

وتم نشر أعداد كبيرة من رجال الإطفاء والمسعفين والأطباء بالإضافة إلى مروحيتي إنقاذ في موقع الحادث /حوالي 100 كيلومتر شرق براغ/.

وتعرض خمسة من بين الركاب الـ 27 المصابين، لإصابات متوسطة، بينما أصيب الباقون بجروح طفيفة.

وأظهرت صور من موقع الحادث، أن العربة الأولى بقطار الركاب تضررت بشدة، وتقدر قيمة الأضرار المادية بما يربو على 5ر4 مليون يورو (9ر4 مليون دولار).

وعلق وزير النقل التشيكي مارتن كوبكا، اليوم الخميس، على الأسباب المحتملة لحادث الاصطدام، قائلا إنه ما زال من المبكر للغاية التوصل إلى استنتاجات ملموسة.

وتشير النتائج الأولية إلى أن قطار الركاب الذي تديره شركة السكك الحديدية الخاصة التشيكية "ريجيو جيت" ربما تجاهل إشارة توقف.

وكتب كوبكا عبر منصة "إكس": "سواء كان عطلا تقنيا أو خطأ بشريا، أو مزيجا من كلا العاملين، فهو محل تحقيقات مفصلة".

وذكرت إدارة الإطفاء المحلية أن كلا السائقين نجا من الحادث الذي كان من الممكن أن يكون أشد خطورة.