الرئيس التشيكي يوقف التحقيق مع جنود على خلفية مزاعم تعذيب في أفغانستان

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أوقفت جمهورية التشيك التحقيقات الجنائية ضد أربعة جنود على خلفية اتهامات خطيرة بالتعذيب لرجل أفغاني خلال مهمة في أفغانستان، وذلك في خطوة أمر بها الرئيس بيتر بافيل.

وقال مكتب الرئيس في براغ اليوم الأربعاء إن بافيل - وهو جنرال سابق في حلف شمال الأطلسي – أوقف التحقيقات وفقا لبند دستوري.

وأضاف المكتب في بيان أن الرئيس تصرف استجابة لإلتماسات تقدم بها المتهمون للحصول على عفو.

ويُذكر أن جمهورية التشيك شاركت في مهمة حلف حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان من عام 2002 حتى 2021.

وتعود هذه الاتهامات إلى عام 2018، عندما قام رجل أفغاني بإطلاق النار وقتل جندي تشيكي في قاعدة عسكرية وأصاب اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وبعد اعتقاله، تم استجوابه من جانب أربعة أفراد من وحدة خاصة تشيكية ومن جانب جنود أمريكيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التشيكية "سي تي كي".

وبعد فترة قصيرة، تم نقله إلى مستشفى ميداني حيث توفي.

ووجه مكتب المدعي العام في جمهورية التشيك تهما ضد الجنود الأربعة في أبريل.

واتهم المدعي العام اثنين منهم باستخدام أساليب الضغط خلال الاستجواب، بينما اتهم الاثنين الآخرين بالفشل في تقديم المساعدة وعدم القيام بواجباتهما كجنديين.