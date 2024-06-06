وزير خارجية قبرص: نفذنا مبادرة الرئيس المصري الخاصة بإحياء الجذور 3 مرات

قال كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، إن مبادرة "الجذور" مثال جلي على مدى اهتمامات مصر وقبرص واليونان المشتركة، وكذلك النهج المشترك بشأن الكيفية يمكننا تحقيق التآذر بشكل فعال من خلال التعاون، مردفا: "بلدننا الثلاث، لديها الكثير من المواطنين الذين يعيشون في الخارج، هذه فكرة ممتازة".

وأضاف "كومبوس"، خلال لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن المبادرة بدأت من خلال الرئيس المصري وقامت قبرص بتنفيذها والتأكد منها، مردفا: "لقد نفذناها ثلاث مرات، وقمنا باختبار مدى فعاليتها، لقد اختبرنا هذه الفكرة على أرض الواقع، وهذا شيء بقوة يجب أن نعيد النظر فيه".

وتابع: "هناك العديد من البلدان التي نتواجد فيها ويجب أن يمتد تعاوننا إلى ما هو أبعد من البلدان المرشحة بوضوح فيما يتعلق بالعاصمة الكبرى لأوروبا، حيث نعلم أن لدينا هذا الحضور، وهناك أماكن أخرى في أستراليا والولايات المتحدة وكندا، حيث يمكننا الاستفادة -بشكل أفضل- من الشتات لدينا وكيف يتعاونون فيما بينهم".

وواصل: "بطريقة ما نحن نقوم بتصدير الآلية الثلاثة إلى بلدان أخرى، حيث لدينا وجود من خلال مواطنينا".