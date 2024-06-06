القسام: نخوض اشتباكات ضارية شرق دير البلح

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، مساء اليوم الخميس، عن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضحت القسام أن مقاتليها استهدفوا دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا بقذيفتي الياسين 105 بالمنطقة ذاتها.

وأمس الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الفرقة 98 بدأت عملية عسكرية شرق البريج وشرق دير البلح في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، بالتزامن مع مواصلة أنشطة الفرقتين 162 و99 في جنوب القطاع ووسطه.

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، استشهاد 727 شخصا في 464 اعتداء إسرائيليا على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وكشفت المنظمة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "استشهاد 727 شخصا وإصابة 933 شخصاً، بالإضافة إلى تضرر 101 منشأة صحية و113 سيارة إسعاف جراء الهجمات (الإسرائيلية) على مرافق الصحة منذ بداية الحرب بغزة".