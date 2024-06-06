ثنائي هجومي في تشكيل بوركينا فاسو لمواجهة مصر في تصفيات المونديال

أعلن براما تراوري، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو، التشكيل الرسمي لمواجهة المنتخب الوطني المصري في العاشرة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب الوطني، قبل مباراة اليوم، صدارة المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، فيما يحتل المنتخب البوركينابي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، خلف غينيا بيساو، صاحبة الوصافة برصيد 5 نقاط.

ويدخل منتخب بوركينا فاسو مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: كيليان نيكيما.

خط الدفاع: إدموند تابسوبا، ناصر دجيجا، ستيف ياجو ومحمد أويدراجو.

خط الوسط: أوسيني بودا، ساشا بانسي، إبراهيم بلاتي توري وجوستافو سانجاري.

الهجوم: دانجو واتارا ولاسينا تراوري.

المنتخب الوطني يواجه بوركينا فاسو مساء اليوم في القاهرة، قبل السفر لمواجهة غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.