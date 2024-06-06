جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينتين في ميناء حيفا

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الخميس، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية استهدفت سفنًا في ميناء حيفا.

وقال المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، عبر قناته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «العملية الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا، والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا».

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا، والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا. pic.twitter.com/fpb1pJ84Tj — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 6, 2024

وتسود التجارة العالمية حالة من الفوضى مع استمرار ارتفاع أسعار الشحن البحري وتكدس السفن في الموانئ ونقص الحاويات الفارغة، جرّاء هجمات تشنها جماعة الحوثي اليمنية على سفن في البحر الأحمر، بدعوى نصرة قطاع عزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 8 أشهر.

وقالت مجموعة ميرسك الدانماركية للشحن، إنها تواجه ازدحاما كبيرا في موانئ البحر المتوسط والموانئ الآسيوية، ما يتسبب في تأخيرات كبيرة لرحلاتها.

وأضافت ثاني أكبر شركة حاويات في العالم، في بيان، أنها لن تسيّر رحلتين كانتا من المقرر أن تتجها غربا من الصين وكوريا الجنوبية في أوائل يوليو المقبل نتيجة لهذا الازدحام.

وتحرص شركات كبرى في مجال نقل الحاويات، مثل «ميرسك» و«إم إس سي» و«هاباج لويد»، على تغيير مسار سفنها من البحر الأحمر واتخاذ طريق أطول عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب قارة أفريقيا لأغراض السلامة.

وفي سنغافورة ثاني أكبر ميناء بحري للحاويات في العالم، تشير بيانات شركة لاينرليتيكا إلى أنها أحدث الدول معاناة من الازدحام.

وأظهرت بيانات الشركة، كذلك، ازدحاما في موانئ في الصين ودبي وإسبانيا والولايات المتحدة، وفي وقت سابق ذكرت جيبوتي تكدس سفن الشحن بالقرب من أراضيها عند مدخل البحر الأحمر.

ونقلت رويترز عن خبراء ملاحيين قولهم إن الموانئ في الصين تعرضت لرياح عاتية وأحوال جوية أخرى أثرت على تدفق البضائع.

وقالت شركة لاينرليتيكا إن الازدحام المتفاقم في موانئ سنغافورة وجبل علي في دبي يرجع إلى الاضطرابات المستمرة الناجمة عن تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر إلى جانب الارتفاع المفاجئ في الطلب على البضائع.