وصول مهاجرين إلى برلين بعد رفض ألمانيا دخولهم في البداية

وصل إلى العاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة، 3 من طالبي اللجوء، الذين اعتُبر رفض دخولهم من الحدود الألمانية-البولندية غير قانوني بقرار من المحكمة الإدارية في برلين.

وقال متحدث باسم سلطات ولاية برلين، اليوم الجمعة: "الأشخاص المعنيون سجّلوا أنفسهم في برلين وقدموا طلبات لجوء، ويجري الآن فحص هذه الطلبات وفقاً لسيادة القانون".

وأضاف المتحدث: "لن نقدم معلومات إضافية، وذلك لأسباب تتعلق بحماية البيانات وحماية هؤلاء الأشخاص".

وقضت المحكمة الإدارية في برلين، يوم الاثنين الماضي، في قرار عاجل بعد قانونية رفض دخول 3 مواطنين من الصومال عند نقطة تفتيش حدودية في محطة قطارات فرانكفورت "أودر"، قرب بولندا.

وبحسب المحكمة، "لا يجوز إعادة طالبي اللجوء دون توضيح الدولة المسئولة عن التعامل مع طلباتهم داخل الاتحاد الأوروبي".

وكان الثلاثة، الذين جاءوا إلى ألمانيا هرباً من بلدهم الأصلي، قد تم إعادتهم إلى بولندا.