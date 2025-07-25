تركيا تشيع جثامين 5 متطوعين من ضحايا حرائق الغابات

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شهدت العاصمة التركية، أنقرة، اليوم الخميس تشييع جثامين خمسة متطوعين لقوا حتفهم أثناء مكافحة حريق غابات.

وانضم إلى الأسر المكلومة وأصدقاء المتطوعين الراحلين الأعضاء بمنطقة "أكوت" للإنقاذ ساسة بارزون وحشود من المواطنين المشيعين في مسجد أحمد حمدي أكسيكي في أنقرة.

وقال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يومقلي إن المتطوعين توفوا إلى جانب خمسة عمال بالغابات أمس الأربعاء أثناء محاولة إخماد حريق غابات استعر في شمال غربي ولاية إسكي شهير. وأضاف أن 14 من عمال الإنقاذ وعمال الغابات على الأقل تم نقلهم إلى المستشفيات.

وارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات التي اندلعت وسط هبوب الرياح الشديدة وارتفاع درجات الحرارة والجفاف حتى الآن في البلاد خلال العام الجاري إلى 13. وتكافح تركيا حرائق الغابات منذ 26 يونيو.