اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد غلق مكاتبها في النيجر ورحيل طاقمها الأجنبي

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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر غلق مكاتبها في النيجر ورحيل طاقمها الأجنبي، بعد أربعة أشهر من أمر أصدره المجلس العسكري الحاكم في البلاد.

وأكدت اللجنة ذلك في بيان أمس الخميس.

وقال باتريك يوسف، المدير الإقليمي لأفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البيان: "نجدد استعدادنا للإبقاء على حوار بناء مع سلطات النيجر بهدف استئناف أنشطتنا في مجال الحماية والمساعدة".

وفي فبراير، أمرت وزارة خارجية النيجر اللجنة بغلق مكاتبها ومغادرة البلاد، دون إعطاء سبب رسمي لقرار المجلس العسكري الحاكم.

وقالت اللجنة الدولية إنها كانت في حوار مع سلطات النيجر منذ فبراير لفهم الأسباب وراء قرارها وتقديم أي توضيحات ضرورية، ولكن هذه الجهود باءت بالفشل.

وفي 31 مايو، برر رئيس المجلس العسكري في النيجر عبدالرحمن تشياني طرد اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر التلفزيون الحكومي، متهما المنظمة بأنها التقت "قادة إرهابيين"، وأيضا بتمويل الجماعات المسلحة