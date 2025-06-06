قصور الثقافة تحتفل بعيد الأضحى مع أطفال المناطق الجديدة الآمنة بالإسكندرية

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احتفل فرع ثقافة الإسكندرية بعيد الأضحى المبارك مع أطفال مدينة بشاير الخير "١و٢"، ضمن المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

نفذت الأنشطة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبحضور العقيد أحمد عبد العزيز، مدير أمن مشروع التطوير الحضاري، ولفيف من المثقفين.

وتضمنت ورشة تصميم تشكيلات عن مظاهر الاحتفال بالعيد باستخدام الكانسون والقطن وخامات معاد تدويرها، أعقبها ورشة لعمل كوسترات تحمل عبارة "أضحى سعيد"، تدريب الفنانة ياسمين التركي، وفقرة رسم على الوجه.

واختتمت فعاليات الأنشطة المنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني، بمسابقة ثقافية وتوزيع جوائز عينية تنفيذ عبير عمرو، مسئول النشاط.

تقام الفعاليات من خلال المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة، ضمن جهود الهيئة لإثراء الوعي الثقافي وتنمية المهارات الفنية والإبداعية للأطفال، وتنفذ بإشراف الدكتورة چيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، وتأتي استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات تحقيقا للعدالة الثقافية.