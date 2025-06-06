تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى 2025 في جميع محافظات مصر

تستعد المساجد والساحات في جميع أنحاء مصر لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك صباح اليوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، العاشر من ذي الحجة 1446 هـ.

تم تحديد مواعيد صلاة العيد في مختلف المحافظات، حيث تبدأ الصلاة بعد شروق الشمس بمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة.

فيما يلي جدول بمواقيت الصلاة في بعض المحافظات:

المحافظة موعد الصلاة



القاهرة 6:19 صباحًا



الجيزة 6:19 صباحًا



الإسكندرية 6:21 صباحًا



بورسعيد 6:11 صباحًا



السويس 6:13 صباحًا



العريش 6:06 صباحًا



المنيا 6:25 صباحًا



أسيوط 6:25 صباحًا



سوهاج 6:25 صباحًا



قنا 6:21 صباحًا



أسوان 6:25 صباحًا



أبو سمبل 6:34 صباحًا



مرسى مطروح 6:31 صباحًا



الغردقة 6:15 صباحًا



الوادي الجديد 6:33 صباحًا



السلوم 6:39 صباحًا





من الجدير بالذكر أن مدينة السلوم تُعد آخر المدن التي تُقام فيها الصلاة في تمام الساعة 6:39 صباحًا، بينما تكون مدينة طابا أول المدن التي تبدأ فيها الصلاة عند الساعة 6:05 صباحًا.

يُنصح المصلون بالوصول إلى أماكن الصلاة قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية المتبعة في كل منطقة.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير.