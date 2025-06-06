أنشيلوتي يعلق على ظهوره الأول مع البرازيل

أقر كارلو أنشيلوتي، بأن ظهوره الأول كمدرب لمنتخب البرازيل، كان مميزا للغاية بعد التعادل سلبيا أمام الإكوادور، وهي النتيجة التي وصفها بأنها "نقطة جيدة".

ومع ذلك، أكد المدرب الإيطالي، أنه يجب أن يحسنوا طريقة اللعب بالكرة قبل مواجهة باراجواي في الجولة 16 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال أنشيلوتي الذي تولى قيادة السامبا بعد رحيله عن ريال مدريد "شاركت كمدرب في أكثر من 1200 مباراة، واليوم كانت أول مباراة لي كمدرب للبرازيل، وكانت مميزة للغاية".

وأضاف المدرب الإيطالي "بالنسبة لي وجودي هنا هدية"، وأكد أن تدريب منتخب "لديه شعور مختلف عن النادي، لأن هنا تشعر أن هناك بلدا كاملا خلفك".

وأوضح أن كل تركيزهم ينصب على إخراج أفضل نسخة سواء للجهاز الفني أو للاعبين، وفي هذا السياق أشاد بأداء لاعبه فينيسيوس جونيور أمام الإكوادور، مؤكدا أنه كان حاسما طوال المباراة.

وتابع "هدفنا هو التأهل والقتال في المونديال لمحاولة إدخال البرازيل في المراكز الأولى بكرة القدم العالمية، والتي دائما ما كان فيها. سنقاتل من أجل تحقيق ذلك".

وأشار أنشيلوتي إلى أن مباراة اليوم أمام الإكوادور كانت "مباراة جيدة للغاية دفاعيا" بالنسبة للفريقين.

وصرّح مدرب السليساو "اللعب بالكرة كان من الممكن أن يكون أكثر سلاسة قليلا، ولكنه تعادل جيد ومباراة جيدة. خرجنا من اللقاء راضون عن أنفسنا وواثقون قبل المباراة المقبلة".