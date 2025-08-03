الفلبين: رصد سفينتين حربيتين صينيتين خلال مناورة مشتركة مع الهند

رصدت الفلبين سفينتين حربيتين تابعتين لجيش التحرير الشعبي الصيني، جنوب غرب جزيرة لوبانج في إقليم ميندورو الفلبيني اليوم الأحد، حيث تجري الفلبين والهند أول تدريبات بحرية مشتركة لهما على الإطلاق في بحر الفلبين الغربي.

وبينما لم تقدم القوات المسلحة الفلبينية حتى الآن تفاصيل السفينتين الحربيتين التابعتين للبحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، فقد تم التعرف عليهما بصريا، بناء على ميزاتهما كمدمرة من فئة لويانج ومدمرة صواريخ موجهة وفرقاطة متعددة الوظائف، من فئة جيانكاي، حسب صحيفة مانيلا تايمز اليوم الأربعاء.

وتجري الفلبين والهند نشاطا تعاونيا بحريا يستمر يومين في بحر الفلبين الغربي، مما يمثل تعاونا بحريا مهما بين مانيلا ونيودلهي.

وتستخدم الحكومة الفلبينية تسمية بحر الفلبين الغربي للإشارة إلى الأجزاء الشرقية من بحر الصين الجنوبي الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلبين.

يذكر أن الصين تطالب تقريبا بكل بحر الصين الجنوبي، وقد اتخذت إجراءات متزايدة في المنطقة في السنوات الأخيرة. وتجاهلت حكم محكمة التحكيم الدولية عام 2016 الذي ينص على أنه (ليس لبكين أي أساس قانوني أو تاريخي لمطالبها التوسعية).

كما تطالب دول أخرى بالسيادة على بحر الصين الجنوبي وهى فيتنام وماليزيا وبروناى وتايوان.