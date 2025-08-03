ماكرون: نطالب بالنزع الكامل لسلاح حماس واستبعادها التام من جميع أشكال الحكم

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالنزع الكامل لسلاح حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، واستبعادها التام من جميع أشكال الحكم.

جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، علق فيها على مقاطع الفيديو التي نشرتها كتائب القسام، وسرايا القدس، والتي أظهرت اثنين من الأسرى الإسرائيليين في حالة صحية متدهورة.

وأشار إلى أن «الأولوية المطلقة لفرنسا هي الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة إلى غزة».

وشدد على أهمية تطبيق حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد المُمكن لمستقبل يضمن العدالة والأمن والكرامة لجميع شعوب المنطقة.

وأضاف: «في هذا المنظور السياسي الذي نتمسك به، فإننا نطالب بنزع سلاح حماس بالكامل، واستبعادها الكامل من أي شكل من أشكال الحكم، والاعتراف بإسرائيل من قبل دولة فلسطين».

وأثارت مقاطع الفيديو التي نشرتها كتائب القسام، وسرايا القدس، والتي أظهرت اثنين من المحتجزين الإسرائيليين في حالة صحية متدهورة، صدمة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية في الكيان الإسرائيلي، وسط اتهامات متبادلة وقلق متصاعد بشأن مصير بقية الأسرى في قطاع غزة.

في الفيديو، ظهر المحتجزان وهما يتحدثان بصوت خافت، وبدت عليهما علامات واضحة للإعياء ونقص الوزن، وظهورهما بهذه الهيئة لفت الانتباه ليس فقط إلى ظروف احتجازهما، بل أيضًا إلى الأزمة الإنسانية الأشد التي يعيشها سكان غزة تحت الحصار والقصف المستمر.

كما بدا المحتجزان بنحافة حادة، وعلامات واضحة على ضعف التغذية، الأمر الذي صعّب على بعض أفراد عائلتيهما التعرف عليهما في البداية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية