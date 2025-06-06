روسيا: إسقاط 174 مُسيرة أوكرانية فيما يتبادل الجانبان القصف الثقيل

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أعلنت روسيا وقوع هجمات أوكرانية كثيفة بالمسيرات على المطارات والمناطق الصناعية اليوم الجمعة، فيما أطلقت موسكو غارات مميتة على كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه جرى إسقاط 174 مُسيرة أوكرانية فوق العديد من المناطق، بما في ذلك المنطقتان الحدوديتان كورسك وبيلجورود، وكذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بالقوة في 2014.

وأضافت: "علاوة على ذلك، دمر نظام الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ موجهة طراز نيبتون-إم دي فوق البحر الأسود".

ورغم تقارير الجيش الروسي بنجاحه في اعتراض الهجمات الأوكرانية، يبدو أن العديد منها ضربت أهدافا.

وتعرض مبنى شاهق الارتفاع في مدينة إنجلز بمنطقة ساراتوف للقصف. وأشار حاكم ساراتوف، رومان بوسارجين، إلى عدم وقوع خسائر مدنية وجرى إخلاء المبنى لفترة وجيزة ولكن السكان عادوا من حينها.

وكتب أيضا "أسفر هجوم بمسيرة عن اندلاع حريق في إحدى المحطات الصناعية بانجلز". وبحسب تقارير وسائل الإعلام، فأن المحطة المذكورة هي مصفاة تكرير.

وتضم إنجلز قاعدة جوية كبيرة تابعة للقوات المسلحة الروسية. وتقع المصفاة على أرض القاعدة التي عادة ما تقلع منها الطائرات لقصف أوكرانيا.

ويبدو أيضا أن مطارا عسكريا في منطقة بريانسك قد قُصف، فيما أظهرت المقاطع المصورة كرة لهب كبيرة وسط أصوات العديد من الانفجارات.

ووقع هجوم آخر على السكة الحديد الروسية في بيلجورود حيث خرجت قاطرة احتياطية عن الطريق عقب انفجار.

وبحسب السلطات، لم تحدث إصابات ولكن جرى غلق الخط مبدئيا.