الجيش الكويتي: الهجوم الإيراني تسبب بأضرار مادية فقط دون وقوع إصابات

صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن القوات المسلحة رصدت وتعاملت فجر اليوم مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، مشيرًا إلى اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا.

ونوه في بيان، اليوم السبت، أن «العدوان الإيراني الآثم تسبب في أضرار مادية دون إصابات بشرية»، وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام الكويتية العميد محمد بدر إبراهيم، أن قوة الإطفاء العام تعاملت فجر اليوم السبت، مع 3 بلاغات غير اعتيادية نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض الدفاعات الجوية لصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية معادية.

وبحسب بيان صادر عن القوة، أوضح المتحدث أن البلاغات غير الاعتيادية شملت 2 حوادث حريق نتجت عن سقوط شظايا، بالإضافة إلى حالة استعداد وتأمين مواقع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد العميد محمد بدر، ضرورة عدم تعامل المواطنين والمقيمين مع أي حرائق أو أجسام يُشتبه بأنها ناتجة عن سقوط شظايا، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحالات عبر هاتف الطوارئ (112)؛ حفاظًا على سلامتهم وتمكين الفرق المختصة من التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

كما دعا الجميع إلى الالتزام بتعليمات الجهات الرسمية وعدم الاقتراب من مواقع سقوط الشظايا أو العبث بها وترك التعامل معها للفرق المختصة حفاظًا على السلامة العامة.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها، وبأشد العبارات، للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، والتي كان آخرها فجر اليوم، في عدوانٍ سافرٍ يتجاهل المطالبات الدولية الداعية إلى وقف هذه الممارسات، وغير مكترثٍ بما تشكله من تهديدٍ مباشرٍ لحياة المواطنين والمقيمين، ولأمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وقالت إن «هذه الاعتداءات تشكل تصعيدًا خطيرًا يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب، في وقت يبذل فيه المجتمع الدولي جهودًا حثيثة لوقف العمليات القتالية وتجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد»، مؤكدةً أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة.

وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة كل لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد.