تركيا تعلن تحييد 5 إرهابيين جنوبي البلاد وشمالي العراق

أعلنت تركيا، اليوم السبت، عن تحييد خمسة إرهابيين في عمليات في جنوبي البلاد وشمالي العراق.

جاء ذلك في تغريدة لوزارة الدفاع التركية على موقع "تويتر"، اليوم السبت، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وقالت الوزارة إن سلاح الجو التركي شن غارات على مواقع الإرهابيين في منطقة الزاب، شمالي العراق.

وذكرت أن الغارات أدت إلى تحييد إرهابيين اثنين على الأقل، فضلا عن تدمير مستودعات أسلحة ومخابئ وملاجئ عائدة للمنظمة الإرهابية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية التركية في البيان عن تحييد 3 إرهابيين في عملية مدعومة بسلاح الجو في ريف جبال أمانوس بولاية هطاي جنوبي البلاد.ولم يتم تحديد الجهة التي ينتمي إليها الإرهابيون الذين أشار إليهم البيان.

وغالبًا ما تستخدم السلطات التركية كلمة "تحييد" في بياناتها لتشير إلى قتل أو إصابة أو أسر عناصر مسلحة.

وفي حملته المسلحة التي انطلقت قبل اكثر من 30 عامًا ضد تركيا، كان حزب العمال الكردستاني - المدرج كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - مسؤولاً عن مقتل ما يقرب من 40 الف شخص، بما في ذلك رجال أمن ونساء وأطفال.