الصين تسجل 4 حالات إصابة جديدة بكورونا

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امرأة تضع كمامة على وجهها في بكين يوم 30 يونيو 2020. تصوير: تينغشو وانغ - رويترز

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين يوم الاثنين إنه تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي في الخامس من يوليو تموز نزولا من ثماني حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة في بيان أن ثلاثا من الحالات الجديدة واردة من الخارج في حين سجلت العاصمة بكين حالة إصابة جديدة واحدة. ولا توجد حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين 11 حالة إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض بزيادة عن سبع حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة أنه بحلول الخامس من يوليو تموز بلغ مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي 83557 حالة.

وما زال عدد حالات الوفاة بكورونا في الصين يبلغ 4634 حالة كما هو دون تغيير منذ منتصف مايو أيار.