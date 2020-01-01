 الجزائر تسجل 463 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات - بوابة الشروق
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الجزائر تسجل 463 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

هدى أمين
نشر في: الإثنين 6 يوليه 2020 - 9:54 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2020 - 9:54 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة سبعة حالات، خلال 24 ساعة الماضية.
ونقلًا عن موقع «النهار الجزائري» الإخباري، مساء الاثنين، وصل عدد الوفيات بكورونا في الجزائر ليصل إلى 959 حالة.

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