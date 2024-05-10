وزراء عدل مجموعة الدول السبع يشددون في البندقية على ضرورة التطبيق الصارم للعقوبات ضد روسيا

شدد وزراء العدل بدول مجموعة السبع للديمقراطيات الصناعية الكبرى "جي 7" في بيان مشترك صدر في نهاية اجتماعهم في مدينة البندقية الإيطالية اليوم الجمعة، على الحاجة إلى التطبيق الصارم للعقوبات وغيرها من الإجراءات ضد روسيا، "ومن بين ذلك محاسبة من يزودون روسيا بالتمويل والسلع غير المشروعة، الأمر الذي يعد انتهاكا لهذه الإجراءات".

كما تطرق إعلان وزراء العدل في ختام الاجتماع إلى الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وكذلك تهريب المهاجرين.

وبحث الوزراء استخدام الذكاء الاصطناعي، من قبل السلطات القضائية، بأسلوب مقبول قانونيا، خلال المؤتمر الذي عقد أمس الخميس واليوم الجمعة، وكان موضوعه كيفية وضع حدود لاستخدام التعلم الآلي والروبوتات.

وفي منشور ، على خدمة الرسائل النصية على موقع /إكس/ وصف وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو القضية الرئيسية بأنها "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود"، مع تركيز على تهريب المخدرات وغسل عائدات الجريمة.

واجتمع وزراء العدل في مجموعة "جي 7" في برلين في عام 2022 وفي طوكيو في عام 2023 لإجراء محادثات حول جرائم الحرب المرتكبة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وشارك وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا والمدعي العام أندريه كوستين في بعض المناقشات في البندقية وعقدا أيضا اجتماعات ثنائية مع ممثلي مجموعة السبع.

وجاء اجتماع وزراء "جي 7" بعد أسابيع فقط من إعطاء البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر للوائح أكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي. ووفقا للقواعد التي تم الموافقة عليها في آذار/مارس الماضي ، سيتم تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي ضمن مجموعات مخاطر مختلفة في المستقبل. وكلما زادت المخاطر المحتملة للتطبيق ، يتعين أن تكون المتطلبات أكثر صرامة.

وتتولى إيطاليا حاليا رئاسة مجموعة السبع.

وإلى جانب إيطاليا، تتكون مجموعة السبع من كندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وحضر ممثلون من الاتحاد الأوروبي أيضا الاجتماع.

واعتمادا على مبادرة إيطالية، تبنى زعماء مجموعة السبع قرارا مشتركا في نهاية الشهر الماضي، لمواجهة التجارة الدولية في المخدرات المحظورة.

وكانت المخدرات الاصطناعية، مثل "الفينتانيل" موضوع تركيز خاص لهذا الإعلان.

ومن المقرر أن تجرى مجموعة السبع مشاورات دائمة بين وزراء العدل.