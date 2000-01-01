اليونان تغلق حدودها أمام المسافرين القادمين من صربيا بسبب كورونا

أغلقت اليونان حدودها أمام المسافرين القادمين من صربيا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلد الواقع في منطقة البلقان.

وفي تصريح مكتوب ، قالت متحدثة باسم الحكومة اليونانية الأحد إن حظر دخول الأراضي اليونانية سيسري اعتبارا من السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) غدا الاثنين، وسيستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

وجرت العادة أن يقضي العديد من الصرب عطلاتهم في اليونان، وكان آلاف المصطافين قد سافروا في الأيام الماضية من صربيا إلى شمال اليونان.

ويتعين على كل القادمين الخضوع لاختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ولم تفصح الحكومة اليونانية عما إذا كانت هناك حالات إصابة عديدة بكورونا للأشخاص القادمين من صربيا.

ولم يقل المسؤولون اليونانيون ما إذا كانوا قد اكتشفوا عدة حالات إصابة بين أولئك الذين دخلوا البلاد من صربيا.

وقبل الصعود الجديد في حالات الإصابة بالفيروس في الأيام القلائل الماضية، كانت صربيا على مقربة من الإعلان عن انتهاء الجائحة.

لكن موجات تفشي جديدة ضربت بلجراد ومدينة نوفي بازار، وسرعان ما أصبح نظام الرعاية الصحية مكتظا.