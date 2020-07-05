نشر الفنان عمرو محمود ياسين، تسجيل صوتي كانت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قد أرسلته لوالدته الفنانة شهيرة، أثناء علاجها في مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية.

وتقول الراحلة بصوت متعب: «شهيرة، ربنا يبارك لك في عمرو، ويفرح قلبك بيه، ويشفي الأستاذ.. بدعي لكم من قلبي، وأنا في شدتي، وقولي لعمرو ألف مبروك، لا إله إلا الله».

وعلق عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، مساء الأحد، على التسجيل الصوتي، قائلًا: «رجاء الجداوي لآخر لحظات حياتها تمارس إنسانيتها، وتوزع طاقة حبها للناس، وتقوم بواجبها تجاه أحبائها رغم مرضها وشدتها».

وتابع: «قد إيه رقيقة وحنينة وروحها طبية.. رحمة الله عليها».

وشيعت ظهر الأحد، جنازة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز الـ82 عامًا، بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية بالعناية المركزة، عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وتلقت «الجداوي» العلاج من فيروس كورونا بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية منذ أكثر من شهر وأجريت لها ثلاث مسحات أكدت استمرار إيجابية الإصابة بالفيروس، وحصلت على جرعة بلازما دم المتعافين من الفيروس مقسمة على حقنتين.

ونُقلت إلى العناية المركزة في الثاني من يونيو الماضي، بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.