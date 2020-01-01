تراجع حاد للناتج الصناعي في إسبانيا خلال مايو الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني الصادرة، اليوم الاثنين، تراجع الناتج الصناعي لإسبانيا بشدة خلال مايو الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر أبريل الماضي.



وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي تراجع خلال مايو الماضي بنسبة 5ر24 في المئة سنويا، بعد تراجعه بنسبة 1ر34 في المئة خلال أبريل الماضي.



في الوقت نفسه تراجع الناتج الصناعي خلال مايو الماضي بنسبة 8ر27 في المئة سنويا بدون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل تراجعه بنسبة 1ر34 في المئة خلال أبريل الماضي.



كما تراجع الناتج الصناعي بنسبة 7ر14 في المئة شهريا خلال مايو الماضي بعد تراجع بنسبة 1ر22 في المئة خلال الشهر السابق.



وتراجع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 3ر36 في المئة، وتراجع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 4ر23 في المئة. في حين تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 7ر20 في المئة وتراجع إنتاج الطاقة بنسبة 6ر16 في المئة خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.