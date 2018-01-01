رئيس الصين يؤكد أهمية تعزيز التواصل والتنسيق الاستراتيجيين مع الدول العربية

أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم /الاثنين/ أهمية تعزيز التواصل والتنسيق الاستراتيجيين بين بلاده والدول العربية، مع تعميق التعاون في مختلف المجالات مثل مكافحة وباء "كوفيد-19"، وتعزيز بناء مجتمع المصير المشترك بين الصين والدول العربية، لاستفادة الشعبين من ذلك بشكل أفضل.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس الصيني إلى الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي عقد اليوم عبر دائرة الفيديو برئاسة مشتركة لعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.

وقال بينج –في رسالته- "أعلنت في حفل افتتاح الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي عام 2018، عن إقامة شراكة استراتيجية بين الصين والدول العربية، واقترحت بناء مجتمع مصير مشترك بين الجانبين للصين والدول العربية، الأمر الذي حظي باستجابة حارة من الدول العربية. وعلى مدى العامين الماضيين، عززت الصين والدول العربية التنسيق الاستراتيجي والتعاون الشامل والتنمية المشتركة، حيث تعمقت الشراكة الاستراتيجية الموجهة نحو المستقبل".

وأضاف بينج "أنه منذ تفشي وباء كوفيد-19، كانت الصين والدول العربية في نفس القارب، وساعدت ودعمت بعضهما بعضا، وأجرتا تعاونا وثيقا، وهذا تصوير حي للمصير المشترك للصين والدول العربية. في ظل الوضع الحالي، يحتاج الجانبان إلى تعزيز التعاون والتغلب على الصعوبات والمضي قدما معا أكثر من أي وقت مضى"، معربا عن أمله أن ينتهز الجانبان فرصة انعقاد هذا الاجتماع لتعزيز التواصل والتنسيق الاستراتيجيين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات مثل مكافحة الوباء، وتعزيز بناء مجتمع المصير المشترك بين الصين والدول العربية، لاستفادة الشعبين من ذلك بشكل أفضل.

و ل