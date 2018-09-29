كامل الوزير يلتقي نظيره الفرنسي: اتفاق توريد قطارات وإنشاء أول مشروع BRT في مصر

• نتفاوض مع شركة Transdev الفرنسية بالمشاركة مع مجموعة شركات مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل أول مشروع BRT في مصر

• الحكومة الفرنسية قدمت حزمة تمويلية لتنفيذ عدد من مشروعات مترو الأنفاق منها مشروع تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال زيارته لدولة فرنسا، جون باتيست جيباري، وزير النقل الفرنسي؛ حيث تناولت المباحثات تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات النقل المختلفة، سواء في النقل السككي أو البحري، وخاصة في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين الشعبين الصديقين والتعاون التاريخي بين مصر وفرنسا في كل مجالات النقل.

وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير -خلال الاجتماع- بالتعاون الحالي مع الشركات الفرنسية، لافتا إلى تنفيذها العديد من المشروعات المختلفة في مجالات النقل، حيث تقوم شركة الستوم الفرنسية بتنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر، كما تطور الشركة نظم الإشارات بخط سكة حديد (بني سويف- أسيوط) بطول 250 كم، بالإضافة إلى تنفيذ نظم الإشارات بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنقاق، والذي يقوم بتنفيذه تحالف للشركات المصرية الفرنسية بقيادة شركة فينسي الفرنسية.

وأضاف أنه يتم التعاون أيضا مع الشركات الفرنسية في مجال الادارة والتشغيل لمشروعات النقل المختلفة، حيث تقوم شركة RATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما ستقوم نفس الشركة بإدارة وتشغيل القطار الكهربائي (السلام / العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان).

وتابع: وجاري التفاوض مع شركة CMA الفرنسية لإدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، كما يجري التفاوض مع شركة Transdev الفرنسية بالتعاون مع مجموعة شركات مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل أول مشروع BRT في مصر.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة لتوقيع وزارة النقل المصرية خارطة طريق مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، تضمنت قيام الحكومة الفرنسية بتقديم حزمة تمويلية لتنفيذ عدد من مشروعات مترو الأنفاق وهي مشروع تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول، وكذلك المشاركة في إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق من خلال تنفيذ أعمال انظمة السكة (الإشارات - الاتصالات - التحكم - القوي الكهربائية - منظومة التذاكر - ..)، بالإضافة إلى الوحدات المتحركة اللازمة للخط السادس، كما تضمنت خارطة الطريق قيام الشركات الفرنسية بتوطين صناعة النقل خاصة الوحدات المتحركة بمصر من خلال التعاون مع شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع.