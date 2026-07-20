القناة 12 العبرية تدعي عزم الجيش الإسرائيلي الانسحاب من منطقتين جنوب لبنان الثلاثاء

ادعت القناة 12 العبرية، الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان الثلاثاء، في إطار تنفيذ "صيغة الإطار" الخاصة بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق الاثنين، بدء العمليات في أولى المناطق التجريبية ببلدات فرون وصريفا وزوطر الغربية بجنوب لبنان، وفق "صيغة الإطار" الموقعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن انطلاق العمليات في هذه المناطق يمثل "محطة مهمة"، وجاءت نتيجة مباشرة للمباحثات التي جرت الأسبوع الماضي بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل العمل "بشكل وثيق" مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي من أجل تنفيذ الإطار المتفق عليه والوصول به إلى "خاتمة ناجحة".

ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العمليات التي ستُنفذ في المناطق التجريبية أو المدة الزمنية المقررة لها.

كما لم يصدر تعليق فوري من لبنان بشأن ذلك.

ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن "الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية في لبنان سيتم غدا (الثلاثاء)".

وذكر المسؤول أن إسرائيل "لن تنسحب من الأراضي التي سيطرت عليها إذا ظل حزب الله قوة مؤثرة في البلاد"، مدعياً أن الجيش الإسرائيلي "يحتفظ بحرية الرد على أي تهديد قد يطرأ".

وأضاف أن إسرائيل "ستواصل ترسيخ سيطرتها على المنطقة ما دام هناك تهديد على الحدود"، وفق تعبيره.

وكانت الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، التي اختتمت الأربعاء الماضي في روما، قد أسفرت عن اتفاق مبدئي لتحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي.

وشكل الاتفاق تقدما محدودا في المفاوضات منذ توقيع "صيغة الإطار" أواخر يونيو 2026، فيما أُرجئت القضايا الأكثر حساسية إلى جولات لاحقة، إلى جانب عقد اجتماع عسكري تكميلي.

وعقب مباحثات روما، أعلنت السفارة الأمريكية لدى بيروت التوصل إلى اتفاق بشأن "هيكلية وإرشادات" تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، على أن يبدأ خلال الأيام المقبلة.

وتنص "صيغة الإطار" على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين.

ولم تتضمن الصيغة جدولا زمنيا للانسحاب، وربطت استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

ومنذ 2 مارس 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن استشهاد 4 آلاف و328 و12 ألفا و230 جريحا منذ 2 مارس 2026، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ المواجهات بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.