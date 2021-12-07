أحمد الطاهري رئيسا لقطاع القنوات الإخبارية بالمتحدة للخدمات الإعلامية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تعيين الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيسا لقطاع القنوات الإخبارية، الذي تم الكشف عن تفاصيله اليوم، ويضم «قناة أخبار دولية» يجرى الإعداد لإطلاقها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ، الذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل.

كما يضم «قناة أخبار إقليمية» يجرى التحضير لها بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية، فضلًا عن تطوير شامل لقناة «إكسترا نيوز» والبناء على النجاحات التي حققتها في الفترة الماضية، وإطلاق قناة «إكسترا الحدث».



وخلال مكالمة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، قال أحمد الطاهري، إنّ «الشبكة الإخبارية، التي يتم التحضير لاطلاقها تحمل حجم وثقل مصر من جهة، وتعكس رؤية مصر لما يدور حولها من جهة أخرى، وتنقل الحقائق من قلب الحدث ومن كل أنحاء العالم»، مؤكدا : «ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة، صار هناك حاجة شديدة لشبكة إخبارية كبرى».



وأوضح الطاهري أنّ قطاع «أخبار المتحدة»، الذي يُجرى تدشينه حاليًا، سيكون من أقوى القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، بقنوات متعددة، لكل قناة شخصيتها وكوادرها الإعلامية المتميزة، متابعا «هذا القطاع سيعكس حجم مصر في المنطقة، خاصة أنّ مصر بؤرة الأحداث، وأي خبر في العالم ينعكس على القاهرة، والقاهرة تؤثر فيه أيضًا».



وأرجع أحمد الطاهري، أسباب تسمية القناة الإخبارية الكبرى «القاهرة الإخبارية» بهذا الاسم، إلى أنّ «القاهرة كانت ولازالت بؤرة ومصدر الخبر».