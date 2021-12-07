الهند تخفف القواعد لزيادة تدفق العملات الأجنبية

أعلن البنك المركزي الهندي، اليوم الأربعاء، مجموعة إجراءات تستهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، بما في ذلك زيادة الحد الأقصى لاقتراض الشركات من البنوك الخارجية وتحرير ملكية السندات الحكومية، في إطار محاولات دعم الروبية الهندية التي تراجعت قيمتها إلى مستويات قياسية مؤخرا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الخطوات تأتي بعد أيام من فرض الحكومة الاتحادية في الهند الرسوم على واردات الذهب، بعيدا عن زيادة الرسوم على صادرات البنزين والديزل (السولار) في محاولة للسيطرة على العجز المتزايد في الحساب الجاري.

وقال البنك المركزي في بيان: "يراقب بنك الاحتياط عن كثب وباستمرار مستويات السيولة في سوق الصرف، ويتدخل كلما دعت الحاجة في كل القطاعات لتخفيف نقص الدولارات بهدف ضمان انتظام نشاط السوق".