أسوشيتد برس: واشنطن قررت تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية

أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية، في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة.



ونقلت عن أشخاص مطلعين على القرار (لم تسمهم) إنه من المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية غدا الجمعة أن البنتاجون سيرسل آلاف القنابل العنقودية، في إطار حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا لجهود حربها ضد روسيا.



ويأتي القرار على الرغم من مخاوف واسعة النطاق من أن القنابل المثيرة للجدل يمكن أن تسبب خسائر في صفوف المدنيين، وفقا لوكالة الأناضول.



وقال مسئولون أمريكيون، اليوم، إن القنابل العنقودية ستكون جزءا من مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.



كذلك، نقلت قناة الحرة الأمريكية عن مصدر في هيئة الأركان الأمريكية (لم تسمه) قوله إن "واشنطن ستزود الأوكرانيين بكمية وافرة من القنابل العنقودية التي سيكون لها تأثير إيجابي على سير المعارك".



وأضاف المصدر أن "القرار بشأن تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية اتخذ بالفعل على المستوى السياسي".



وتابع أن "القنابل العنقودية تمنح القوات الأوكرانية قدرات أكبر بـ 5 مرات من قدرات القذائف من عيار 155 ملم".



​​​​​​​وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا وتشترط موسكو لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.