بايدن: السويد ستجعل الناتو أكثر قوة

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طمأن الرئيس الأمريكي جو بايدن السويد بدعمه الكامل لها في سعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال بايدن يوم الأربعاء خلال زيارة رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى البيت الأبيض: "ستجعل السويد تحالفنا أكثر قوة".

وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة "تتطلع بفارغ الصبر إلى عضوية السويد" بعد الجمود السياسي في الأشهر القليلة الماضية التي شهدت عرقلة انضمام السويد من قبل تركيا والمجر.

ويجب الموافقة على الأعضاء الجدد بالإجماع من قبل جميع أعضاء الناتو الحاليين.

وأشاد الرئيس الأمريكي بالسويد لكونها حليفا قويا وثابتا وتشارك قيم الناتو.

ورد كريسترسون بالقول إن السويد تريد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "سعيا للحصول على حماية مشتركة"، مشيرا إلى أن بلاده تشعر أيضا بأنها تستطيع توفير أصولها الخاصة لأمن الناتو ككل.