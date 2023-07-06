يونيفل تجري اتصالات لمنع المزيد من التصعيد جنوب لبنان

أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفل"، أن قائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، على اتصال مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية؛ لمنع المزيد من التصعيد جنوب لبنان، بعد إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل ورد إسرائيل باستهداف منطقة كفرشوبا جنوباً بالقذائف.

وقالت "يونيفيل"، في بيان اليوم الخميس، إنه الساعة الثامنة صباحا، رصد جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل انفجارات بالقرب من المجيدية.

وأضاف البيان: "لم نتمكن من تأكيد مصدر أو سبب الانفجارات في ذلك الوقت، لكننا أرسلنا جنود حفظ السلام للتحقيق، حيث إن الأصوات كانت متوافقة مع احتمال إطلاق صاروخ، وقرابة الظهر رصدنا قذائف من إسرائيل على منطقة كفر شوبا في لبنان".



وتابع: "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، الجنرال أرولدو لاثارو، على اتصال بالسلطات في لبنان وإسرائيل، وآليات الارتباط التي نتطلع بها تعمل بشكل كامل لمنع المزيد من التصعيد".

وأشار إلى أن هذا الحادث يأتي في وقت حساس وفي منطقة شهدت توترات في وقت سابق من هذا الأسبوع، إننا نحض الجميع على ممارسة ضبط النفس، وتجنب أي إجراء قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وكانت المدفعية الإسرائيلية، قصفت خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا جنوب لبنان، بعد إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية جنوباً باتجاه إسرائيل.