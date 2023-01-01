استمرار الحملات التفتيشية على المحلات بالغردقة لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية

وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تنفيذ حملات مكثفة للرقابة على منشآت بيع وتداول الأغذية ومدى إلتزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية بمحيط كل مدن المحافظة.



وشنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، برئاسة اللواء أشرف البيه، حملاتها التفتيشية الأسبوعية على المحلات، حيث قامت مساء أمس بالتفتيش على 11 محلا، عبارة عن مطاعم، كافيه، سوبر ماكت، محل لبيع العصير، ومحل لبيع أدوات النظافة والورقيات، ومحل كماليات سيارات؛ وذلك لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية ومصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.



واسفرت الحملة، عن تحرير 6 محاضر صحة عامة، و10 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد من الإنذارات لعدم استيفاء اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية والاشتراطات الصحية ببعض المحال.



وقامت الحملة بالتنبيه على المحلات التي تعمل بدون ترخيص وبدون تصاريح إشغال التوجه لحي شمال لاستخراج التراخيص والتصاريح وتلافي جميع الملاحظات.



كما تم التشديد على المحلات بعدم استخدام الأكياس البلاستيكية الأحادية الاستخدام غير القابلة للتحلل مع الالتزام باستخدام الأكياس الصديقة للبيئة القابلة للتحلل، وذلك طبقا لقرار المحافظ رقم 11 لسنة 2023.



نفذت الحملة التفتيشية أمس بكل من عضو من الطب البيطري، التموين، تراخيص محلات شمال، الأمن الصناعي، والبيئة، تحت إشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة.





