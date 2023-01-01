وزيرة الثقافة عن «الأساتذة»: فكرة عظيمة وينقل التراث الغنائي للأجيال القادمة

كشفت الدكتورة نيفين كيلاني، وزيرة الثقافة، عن تفاصيل مشروع «الأساتذة»، الذي تقدم به الفنان مدحت صالح، مؤكدة أنه أحد الفنانين الذين تعلموا أصول الموسيقى العربية، هذا إلى جانب اهتمامه بالحفاظ على التقاليد العريقة في مجال الموسيقى العربية، حتى لو قدمت بشكل متطور.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «آخر النهار»، تقديم الإعلامي تامر أمين، والمذاع على قناة «النهار»، مساء الخميس، أن هذا المشروع يهدف إلى الحفاظ التراث الموسيقي المصري بتوزيع جديد مع الحفاظ على طابعه، مشيرة إلى أن التراث يحيا بنقله من جيل إلى جيل آخر إلى جانب التوثيق له.



وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تطوير الطريقة التي تنقل بها التراث الغنائي المصري، بما يتناسب مع ثقافة الأجيال الجديدة، مع الحفاظ على هويته، مؤكدة أنه سيتم إدخال الشكل العصري على التراث، مع الاحتفاظ بالعناصر الأساسية له دون الإخلال بهويته الأصلية.



وأكدت أن المشروع فكرة عظيمة جدا، لافتة إلى ترحيب وزارة الثقافة بكل المشروعات والمبادرات الثقافية والفنية الجادة، التي لها هدف يتماشى مع الأهداف التي تعمل عليها الوزارة.



وأردفت أن فعاليات المشروع، ستتمثل في مجموعة من الفعاليات والحفلات غنائية من التراث الغنائي الجديد، مقدمة بشكل معاصر مع الفنان مدحت صالح والمواهب الجديدة في دار الأوبرا، وذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة، حيث تنطلق أولى حفلاتها غدا.



وبدأ الفنان مدحت صالح التحضيرات لمشروع فني جديد، يحمل اسم «الأساتذة»، والذي يتعاون فيه مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ومن المقرر أن تقام أولى حفلات المشروع يوم الجمعة 7 يوليو المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، فيما تعرض شبكة تليفزيون الحياة حفلات المشروع بشكل حصري على الهواء مباشرة.





