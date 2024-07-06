 تركي آل الشيخ: مصر تسبقنا في الخبرات الفنية.. وشراكتنا تهدف للتكامل - بوابة الشروق
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تركي آل الشيخ: مصر تسبقنا في الخبرات الفنية.. وشراكتنا تهدف للتكامل

أحمد علاء
نشر في: السبت 6 يوليه 2024 - 10:22 م | آخر تحديث: السبت 6 يوليه 2024 - 10:22 م

قال رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، إن بلاده تستهدف لاستقطاب أفضل الكفاءات للمملكة سواء كانت سعودية أو عربية أو عالمية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج الحكاية عبر شاشة Mbc مصر، لإعلان تفاصيل دعم ورعاية صندوق بيج تايم وهيئة الترفيه لأفلام ومسلسلات ضخمة، وعرضت مساء السبت، أنه يتم تنفيذ منشروعات مع مؤسسات وجهات مهمة للغاية، حيث يتم التعاون فيما بينها لتقديم أفضل المحتويات.

وأوضح أن مصر تسبق السعودية في مجال الفن وتملك حضارة وثقافة كبيرتين وكذلك نجوما عالميين، مؤكدا أن الشركة المتحدة تمثل لهم منافسا صديقا.

ولفت إلى أن هيئة الترفيه والشركة المتحدة تدركان أهمية وقيمة الشراكة المصرية السعودية في هذا المجال، لتحقيق التكامل.

ونوه بأن مصر والسعودية يد واحدة في عالم الإنتاج ودعم السينما، مؤكدا الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الإطار.


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