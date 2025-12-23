 الشرطة الألمانية تربط انفجار كولونيا بملف عصابات الدراجات النارية ومحاولة قتل سابقة - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الشرطة الألمانية تربط انفجار كولونيا بملف عصابات الدراجات النارية ومحاولة قتل سابقة

كولونيا - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 8:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 8:41 م

بعد وقوع هجوم باستخدام متفجرات في حي بورتس بمدينة كولونيا غربي ألمانيا، تشير الأدلة إلى احتمال ارتباط الحادث بعالم عصابات الدراجات النارية.

وأعلن الادعاء العام والشرطة في كولونيا، ظهر اليوم في بيان، استنادا إلى الشواهد الأولية أن شخصًا يرتدي ملابس داكنة وضع في ساعات الصباح الباكر عبوة ناسفة على سيارة ثم فجرها.

وأضافا أن الانفجار أسفر عن حدوث أضرار لحوالي عشر سيارات متوقفة، وكذلك نوافذ المنازل المجاورة، دون أن يُصاب أحد بأذى.

وأضافت البيان، أن الشرطة شكلت فريق تحقيق خاص للوقوف على ملابسات الواقعة، وأنه نظراً للصلات المحتملة للواقعة بعصابات الدراجين، فإنه يجري التحقق أيضاً مما إذا كان هناك ارتباط بين هذا التفجير وجريمة الشروع في القتل، والتي وقعت في حي ديلبروك ليلة السبت /الأحد هذا الأسبوع حيث قام مجهول بإطلاق النار على رجل وإصابته بجروح تهدد حياته.

ولم تُكشف مزيد من التفاصيل حتى الآن.

وبدورها، ناشدت الشرطة، أي شهود عيان حادثة التفجير تقديم إفاداتهم.

