إعلام إيراني يعلن إلغاء المؤتمر الصحفي للرئيس المنتخب

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، إلغاء المؤتمر الصحفي للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، والذي كان من المقرر عقده بعد ظهر اليوم السبت، دون توضيح أسباب الإلغاء.

وكتبت وكالة «تسنيم» للأنباء، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «تم إلغاء المؤتمر الصحفي للرئيس المنتخب، الذي كان من المقرر عقده اليوم الساعة 15:00 (بالتوقيت المحلي) بحضور صحفيين محليين وأجانب».

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، صباح السبت، فوز الإصلاحي مسعود بيزشكيان، بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، على منافسه العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني، المحافظ المتشدد سعيد جليلي.

وفي أول تصريح له بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، قال مسعود بزشكيان: «نمد يد الصداقة للجميع، وكلنا أبناء هذا البلد».

وأفادت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية بأن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغ 30 مليوناً و530 ألفاً و157 صوتاً، حصد منها بيزشكيان على 16 مليوناً و384 ألفاً و403 أصوات، فيما حصل جليلي على 13 مليوناً و538 ألفاً و179 صوتاً، وفق ما أفادت وكالة «إرنا» للأنباء الرسمية.

وحسب البيانات الرسمية الإيرانية، فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 49.8%، وهو ما يزيد على مثيلتها في الجولة الأولى من السباق.