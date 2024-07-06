الشرطة الألمانية تحرر رهينتين في كولونيا وتلقي القبض على 4 أشخاص

حررت وحدة العمليات الخاصة (إس إي كيه) التابعة للشرطة الألمانية، رهينتين من أيدي خاطفين في منطقة سكنية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة ردا على سؤال عن هذا الموضوع، إنه تم القبض على 4 مشتبه بهم خلال العملية التي جرت بعد ظهر أمس الجمعة، وأعلن عن وقوع إصابات للرهينتين وأنهما يتلقيان العلاج.

وحسب تصريحات المتحدث، كانت عملية الاختطاف بدأت صباح أمس الجمعة في مدينة بوخوم، وأوضح المتحدث أن أصل الجريمة يتعلق بجرائم المخدرات المنظمة مشيرا إلى أن الشرطة تلقت بلاغا يفيد بانتقال الخاطفين إلى كولونيا، وبناء على ذلك، انتقلت وحدة العمليات الخاصة إلى حي رودنكيرشن.

وصرح المتحدث بأن عملية تحرير الرهينتين في المنطقة السكنية لم تؤثر على أشخاص غير معنيين.

ونظرا للتحقيقات الجارية، لم تقدم الشرطة في البداية أية معلومات إضافية عن المجني عليهما أو الخاطفين المشتبه بهم أو عن ملابسات الجريمة.