حمدوك: نعول على مصر كثيرا في المساعدة لحل الأزمة السودانية

أكد رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية السودانية «تقدم» عبد الله حمدوك، أن «السودان وشعبه يعولون على مصر كثيرا في المساعدة لحل الأزمة السودانية».

وقال حمدوك، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن «القاهرة تمتلك كل الإمكانات والقدرات وتحرص وتهتم دائما بمعالجة قضايا السودان»، معربًا عن سعادته لأن «تلتقي مختلف القوى السودانية على أرض مصر في أول اجتماع من هذا النوع ليظل علامة فارقة وبداية يمكن البناء عليها للدفع نحو وضع حلول جذرية للأزمة الراهنة».

وشدد حمدوك، على هامش مؤتمر «معا لوقف الحرب في السودان» الذي تستضيفه القاهرة، على أن «مؤتمر القاهرة ينعقد في توقيت مفصلي بالنسبة للدولة السودانية التي تواجه أزمة وجودية أودت بحياة الكثير من أبناء شعب السودان».

وأوضح حمدوك أن «المؤتمر يعالج 3 قضايا رئيسية، الأولى تتعلق بوقف الحرب التي لا بد أن تتوقف اليوم قبل غداً، والثانية تخص الأزمة الإنسانية التي تعد الأكبر في العالم اليوم، والثالثة والأخيرة والمهمة للغاية هي بحث العملية السياسية وأجندتها والمبادئ العملية الأساسية».

وانطلقت صباح اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية، أعمال مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني - سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.

ويأتي مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، في إطار حرص مصر على بذل كل الجهود الممكنة لمساعدة السودان الشقيق على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني وأمن واستقرار المنطقة، لا سيما دول جوار السودان.

ويضم المؤتمر كل القوى السياسية المدنية السودانية بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني- سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.