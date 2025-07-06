جونزالو جارسيا يواصل التألق مع الريال ويقتحم صدارة هدافي كأس العالم للأندية

اقتحم جونزالو غارسيا، مهاجم ريال مدريد الشاب، صدارة قائمة هدافي بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأميركية، بعدما واصل تألقه مع الفريق الملكي.

وسجّل جارسيا هدف التقدم لريال مدريد في شباك بروسيا دورتموند، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين مساء السبت في الدور ربع النهائي من البطولة، وذلك في الدقيقة العاشرة، بعد أن حول كرة عرضية ببراعة إلى داخل الشباك.

وبهذا الهدف، رفع اللاعب رصيده إلى 4 أهداف في البطولة، ليتقاسم صدارة الهدافين مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم بنفيكا البرتغالي، والبرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال السعودي.

ويُعد جونزالو جارسيا، البالغ من العمر 21 عامًا، أحد أبرز اكتشافات ريال مدريد في البطولة، حيث قرر المدرب الجديد تشابي ألونسو تصعيده للفريق الأول والاعتماد عليه منذ توليه المهمة خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي مع بداية مشوار الفريق في مونديال الأندية.