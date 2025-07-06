حذر الخبير السياسي الروسي سيرغي ماركوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "لعنة زيلينسكي"، مشيرا إلى أن كل سياسي ارتبط بعلاقات وثيقة معه انتهت مسيرته السياسية بالفشل.



وقال ماركوف في منشور على قناته في "تلغرام": "وصف ترامب محادثته الهاتفية الأخيرة مع زيلينسكي، التي جرت في الرابع من يوليو، بأنها الأفضل على الإطلاق".



لكنه استدرك قائلا: "هذا التصريح قد يكون خطأً استراتيجيا كبيرا، فهناك اعتقاد سائد بأن زيلينسكي 'ملعُون'، وأن أي سياسي يقترب منه يبدأ رحلة نحو الانهيار السياسي".

وأضاف المحلل الروسي: "الصداقة مع زيلينسكي قد تدفع ترامب نحو مصير مشابه للرئيس جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، وجميع رؤساء وزراء بريطانيا الذين تعاملوا معه، وكذلك المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وغيرهم من القادة الذين شهدت مسيراتهم تراجعًا بعد تحالفهم معه".

وأكد ماركوف أن التاريخ السياسي يشير إلى أن كل من ارتبط بعلاقات جيدة مع زيلينسكي واجه فشلا ذريعا، قائلا: "زيلينسكي شخص ملعون، ومن يصادقه يبدأ رحلته نحو الكارثة السياسية".