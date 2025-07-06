نوريس يفوز بسباق جائزة بريطانيا الكبرى في فورمولا 1

واصل البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين تألقه بالفوز بسباق جائزة بريطانيا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسيارات الفورمولا 1، اليوم الأحد.

وتفوق نوريس في السباق المكون من 52 لفة على مضمار سيلفرستون على زميله في فريق مكلارين، السائق الأسترالي أوسكار بياستري، الذي حل في المركز الثاني، وخلفهما الألماني نيكو هولكنبيرج سائق كيك ساوبر في المركز الثالث.

وتواجد الألماني هولكنبيرج على منصة التتويج بين الثلاثة الأوائل لأول مرة هذا الموسم.

أما البريطاني نوريس، فقد حقق فوزه الثاني على التوالي بعد الفوز بسباق النمسا الكبرى في الأسبوع الماضي، كما أنه الفوز الرابع له هذا الموسم بعد مرور 12 جولة.

وكان نوريس فاز بسباق الجائزة الكبرى في أستراليا بالجولة الأولى، وجائزة موناكو في الجولة الثامنة.