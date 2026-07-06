الإسماعيلي يعتمد حزمة من القرارات الاستراتيجية لتطوير المنظومة الطبية

أعلن أحمد هشام، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، اعتماد حزمة من القرارات الطبية الاستراتيجية، التي تستهدف تطوير المنظومة الطبية بالنادي، والحفاظ على جاهزية اللاعبين، والحد من معدلات الإصابات، وذلك وفقًا لأحدث المعايير العلمية المطبقة في كبرى الأندية العالمية.

أولًا: الالتزام بالوزن المثالي للاعبين

سيتم تطبيق نظام متابعة دوري لقياسات الوزن، ونسب الدهون، والكتلة العضلية لجميع اللاعبين، مع إعداد برامج غذائية وتأهيلية فردية لضمان الوصول إلى الوزن المثالي والحفاظ عليه طوال الموسم.

ثانيًا: استخدام أجهزة التتبع (GPS)

سيعتمد الجهاز الطبي على تقنيات تتبع الأحمال البدنية باستخدام أجهزة (GPS)، لمراقبة المجهود البدني لكل لاعب خلال التدريبات والمباريات، بما يسهم في ضبط الأحمال التدريبية، والحد من الإجهاد وتقليل فرص التعرض للإصابات.

ثالثًا: العودة للمشاركة وفق اختبارات الجاهزية

لن يُسمح بعودة أي لاعب إلى التدريبات أو المباريات بعد الإصابة إلا عقب اجتياز جميع اختبارات الجاهزية الطبية والبدنية والوظيفية، بما يضمن عودته بصورة آمنة ويحد من احتمالات تكرار الإصابة.

رابعًا: اعتماد تقنية (DNA Fitting)

سيتم تطبيق تقنية DNA Fitting لتقييم الاستعداد البدني والوراثي للاعبين، بما يساعد على إعداد برامج تدريبية وغذائية وتأهيلية أكثر دقة، وتقليل عوامل الخطورة المرتبطة بالإصابات.

وأكد الدكتور أحمد هشام أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير الأداء الطبي داخل النادي، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للاعبين، بما يضمن الحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية، ويسهم في دعم الفريق لتحقيق أهدافه خلال المرحلة المقبلة.