محمد علاء: نعد الرئيس السيسي بالقتال لتشريف مصر أمام الأرجنتين

كشف محمد علاء، حارس مرمى منتخب مصر، أن المنتخب يعيش حالة من التركيز الشديد منذ انطلاق معسكر الإعداد لكأس العالم 2026، لافتًا إلى أن الفريق سيخوض غدًا واحدة من أقوى وأصعب مبارياته أمام منتخب الأرجنتين، بطل العالم وحامل اللقب.

وقال علاء، في تصريحات صحفية نقلها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، على هامش مران المنتخب اليوم قبل مواجهة الأرجنتين، إن حسام حسن، المدير الفني، وأعضاء الجهاز الفني، يعملون على تجهيز اللاعبين وتحفيزهم قبل المباريات، بهدف تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

ووجّه حارس منتخب مصر رسالة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلًا: "أود أن أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم والمستمر، وحرصه على تهنئتنا بعد كل فوز، وأعد سيادته بأن جميع لاعبي المنتخب سيقاتلون حتى اللحظة الأخيرة من أجل تشريف مصر وإسعاد الجماهير".