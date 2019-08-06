العراق يدين حادث معهد الأورام

أعرب العراق عن إدانته واستنكاره الشديدين للحادث الإرهابي الذي وقع مساء أول أمس الأحد، في محيط معهد الأورام بالقاهرة؛ وأودى بحياة عدد من المدنيين، وإصابة آخرين.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية - في بيان وزعته السفارة العراقية بالقاهرة، أمس الاثنين، على موقف بغداد الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ووقوفه مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، ودعم جميع الجهود الرامية إلى القضاء على التطرف والعنف.. مؤكدا على تأييده لجهود الحكومة المصرية في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

وقال "إن هذا الحادث الأليم يؤكد أن الإرهاب لا دين له، ولا وطن له، وهو يستهدف الحياة بجميع صورها، وأن جميع المظاهر الإنسانية هي ميادين يستهدفها الإرهاب البغيض، ويوجه إليها ضرباته، ولن يسلم من شره أحد، وإن القضاء عليه يستلزم تكاتف الجهود الدولية، والتعاون المشترك بين جميع الدول".. مضيفا "نشاطر أشقاءنا المصريين حكومة وشعبا ألم الحزن في هذه اللحظات، ونقدم تعازينا القلبية الصادقة، وخالص مواساتنا".