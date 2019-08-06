محافظ الوادي الجديد يسلم عقود أراضي نهائية لـ42 مواطنا بعد تقنين أوضاعهم

سلم محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، عقود تمليك نهائية لأراضي لصالح 42 مواطنا، بعد أن تم تقنين أوضاعهم وتسديد كامل الثمن مقابل الأراضي المقننة.

وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء، لتسليم العقود، أنه تم الانتهاء من تسليم عقود ابتدائية لـ 562 مواطنا لمن قاموا بتسديد 25% لكامل مقدم الأراضي وكذلك التسديد الجزئي للمقدم ، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إجراءات الفحص والمعاينة بنسبة 100% لطلبات التقنين البالغ عددها 3 آلاف و543 طلبا على مستوي المحافظة.

وأشاد بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية المشاركة لإتمام عمليات التقنين..مشيرا إلى أن حملات الإزالة مستمرة بجميع المراكز لإزالة التعديات على أراضي الدولة لغير الجادين الذين لم يسددوا 25% مقدم التقنين، وذلك لاسترداد حق الدولة، وأن المحافظة تهيب بالمواطنين بسرعة السداد حتى لا يتعرضوا للإجراءات القانونية المتبعة.

يذكر أن المحافظة قامت بمنح تسهيلات للمواطنين في السداد بنظام تقسيط المقدم 25 % على 3 أشهر، وذلك تيسيرا لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم .